Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (-8 копеек против 19 июня), а продажа – 40,90 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,45 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 44,15 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (-9 копеек), а продажа – 40,87 гривны (-3 копейки).

(-9 копеек), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают за 43,95 гривны (-10 копеек), а продают за 44,13 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,60 гривны (+16 копеек), а продают – за 41 гривну (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продают – за (+14 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,80 гривны (+3 копеек), а продажа – 44,20 гривны (-10 копеек).

Сколько будет стоить доллар на следующей неделе

По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на следующей неделе ситуация не изменится существенно. Среди причин – продолжение режима управляемой гибкости и поступления международной поддержки, кроме того, пауза по девальвации гривны и тому подобное.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке риски обвала гривны почти нивелированы, что и скажется на курсовых показателях.

Лесовой добавляет, что курсовая ситуация не предвещает каких-то негативных процессов. Поэтому рынок будет жить в парадигме новых курсовых коридоров.

Обратите внимание! Коридоры валютных колебаний могут быть такими: межбанк – 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро; наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

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