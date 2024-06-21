Курс валют в банках
- По состоянию на утро 21 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (-8 копеек против 19 июня), а продажа – 40,90 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,45 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 44,15 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (-9 копеек), а продажа – 40,87 гривны (-3 копейки).
- Евро покупают за 43,95 гривны (-10 копеек), а продают за 44,13 гривны (-7 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,60 гривны (+16 копеек), а продают – за 41 гривну (+14 копеек), по данным finance.ua.
- По состоянию на 18 июня, евро колебалось на уровне: покупка – 43,80 гривны (+3 копеек), а продажа – 44,20 гривны (-10 копеек).
Сколько будет стоить доллар на следующей неделе
По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на следующей неделе ситуация не изменится существенно. Среди причин – продолжение режима управляемой гибкости и поступления международной поддержки, кроме того, пауза по девальвации гривны и тому подобное.
На валютном рынке риски обвала гривны почти нивелированы, что и скажется на курсовых показателях.
Лесовой добавляет, что курсовая ситуация не предвещает каких-то негативных процессов. Поэтому рынок будет жить в парадигме новых курсовых коридоров.