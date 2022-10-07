Долар знову подорожчав: де найвигідніше здати валюту

Готівковий курс знову повернувся до тенденції зростання після стрімкого падіння. Найвищий курс купівлі/продажу сьогодні в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі (без змін проти 6 жовтня). Тоді як продають її за 41,10 гривні за долар (+17 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,24 гривні за євро (-1 копійка).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,74 гривні (+11 копійок), а продають – за 41,15 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+11 копійок), а продають – за (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,46 гривні (+1 копійка) та продаж – 39,81 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,90 гривні (+9 копійок), а продаж – 41,10 гривні (без змін).

(+9 копійок), а продаж – (без змін). Євро продають по 39,45 гривні (-10 копійок), а купують за 39,80 гривні (-17 копійок).

Курс долара у 2023 році

За розрахунками Мінекономіки середньорічний курс долара прогнозовано становитиме 42 гривні, а наприкінці 2023 року гривня девальвує до 50 гривень за долар.

Міністр фінансів Марченко вважає, що сильніша гривня не сильно вплине на доходи держбюджету, оскільки Україна одне з джерел доходів у бюджеті-2023 – міжнародна допомога.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Якщо Україна зможе гарантувати надходження у 2023 році 38 мільярдів доларів допомоги, а також можливі кошти на відновлення, то це стане суттєвим імпульсом, що дозволить втримати ситуацію та поточний курс.