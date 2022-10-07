Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке (без изменений против 6 октября). В то время как продают ее за 41,10 гривны за доллар (+17 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39 гривен (без изменений), а продают в среднем за 40,24 гривны за евро (-1 копейка).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,74 гривны (+11 копеек), а продают – за 41,15 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продают – за (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,46 гривны (+1 копейка) и продажа – 39,81 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,90 гривен (+9 копеек), а продажа – 41,10 гривны (без изменений).

(+9 копеек), а продажа – (без изменений). Евро продают по 39,45 гривны (-10 копеек), а покупают по 39,80 гривны (-17 копеек).

Напомним! Анна Золотько прогнозировала, что курс доллара на этой неделе может находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар, но при более или менее равном информационном поле. По ее мнению, какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.