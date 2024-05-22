Де найсуттєвіше за добу виріс долар
22 травня 2024, 09:57Читать новость на русском
Від початку робочого тижня американська та європейська валюти показують тенденцію на здорожчання. За останню добу долар подорожчав найбільше в обмінниках, а євро – в банках.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 22 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,60 гривні (+10 копійок проти 21 травня), а продаж – 40,10 гривні (+10 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,95 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 43,60 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,02 гривні (+6 копійок), а продаж – 40,10 гривні (+5 копійок).
- Євро купують за 43,48 гривні (+10 копійок), а продають за 43,65 гривні (+11 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,85 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,25 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,06 гривні (-16 копійок), а продаж – 43,71 гривні (+13 копійок).
Який курс прогнозується
- Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня значних змін щодо валюти не варто очікувати. Все через те, що минулого тижня готівковий сегмент дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ.
- Золотько очікує, що курс буде коливатися в діапазоні 39,7 – 40,2 гривні за долар.
- Як розповів ще раніше 24 каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня на міжбанку очікується, що курс буде на рівні 39 – 40 гривень, а на готівковому – 39 – 41 гривень за долар.