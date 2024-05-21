Курс валют у банках

Станом на ранок 21 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (+10 копійок проти 20 травня), а продаж – 40 гривень (+7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,80 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 43,50 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,96 гривні (+3 копійки), а продаж – 40,05 гривні (+3 копійки).

(+3 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують за 43,38 гривні (+8 копійок), а продають за 43,54 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,75 гривні (+10 копійок), а продають – за 40,15 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,15 гривні (+11 копійок), а продаж – 43,53 гривні (-6 копійок).

Який курс долара прогнозують

Як розповіла Анна Золотько для 24 Каналу, минулого тижня курс долара на ВРУ динамічно знизився й на піку досяг позначки 39,33 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це призвело до помірного зміцнення гривні й у готівковому сегменті, хоча останній відреагував на тренди міжбанку не так жваво.

За прогнозами Анна Золотько, цього тижня у безготівковому сегменті можна очікувати на помірне зростання вартості долара.

Але, з огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, суттєвих змін курсу тут я не прогнозую,

– додає вона.

Важливо! Протягом тижня він коливатиметься в межах діапазону 39,7 – 40,2 гривні за долар.





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