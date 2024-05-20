Курс валют у банках

Станом на ранок 20 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (бе змін проти 17 травня), а продаж – 39,93 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,70 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 43,40 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,02 гривні (+12 копійок).

(+12 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 43,30 гривні (+15 копійок), а продають за 43,47 гривні (+13 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 17 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,60 гривні (-14 копійок), а продають – за 40 гривень (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,08 гривні (+10 копійок), а продаж – 43,46 гривні (без змін).

Що буде з доларом

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, станом на 1 червня відхилення курсу долара порівняно з курсом на 1 травня складе від 0,2 до 0,5 гривень. Таким чином, ціна валюти буде в проміжку 39,7 – 40 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Іншими словами травень по своєму завершенню виявиться менш активним в девальваційних процесах.

Протягом цього тижня курс валют буде на такому рівні:

На міжбанку долар коливатиметься в межах 39 – 40 гривень, євро – 41 – 43 гривні.

долар коливатиметься в межах 39 – 40 гривень, євро – 41 – 43 гривні. На готівковому ринку курс буде дещо вищий: 39 – 41 гривень за долар, 41 – 43,5 гривні за євро.

Цікаво! Різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не буде значною – в середньому складе 0,5 – 0,7 гривні.

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