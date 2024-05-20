Курс валют у банках
- Станом на ранок 20 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (бе змін проти 17 травня), а продаж – 39,93 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,70 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 43,40 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,02 гривні (+12 копійок).
- Євро купують за 43,30 гривні (+15 копійок), а продають за 43,47 гривні (+13 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 17 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,60 гривні (-14 копійок), а продають – за 40 гривень (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,08 гривні (+10 копійок), а продаж – 43,46 гривні (без змін).
Що буде з доларом
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, станом на 1 червня відхилення курсу долара порівняно з курсом на 1 травня складе від 0,2 до 0,5 гривень. Таким чином, ціна валюти буде в проміжку 39,7 – 40 гривень за долар.
Іншими словами травень по своєму завершенню виявиться менш активним в девальваційних процесах.
Протягом цього тижня курс валют буде на такому рівні:
- На міжбанку долар коливатиметься в межах 39 – 40 гривень, євро – 41 – 43 гривні.
- На готівковому ринку курс буде дещо вищий: 39 – 41 гривень за долар, 41 – 43,5 гривні за євро.