Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 17 мая), а продажа – 39,93 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,70 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43,40 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,93 гривны (+12 копеек), а продажа – 40,02 гривны (+12 копеек).

(+12 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают за 43,30 гривны (+15 копеек), а продают за 43,47 гривны (+13 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 17 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,60 гривны (-14 копеек), а продают – за 40 гривен (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,08 гривны (+10 копеек), а продажа – 43,46 гривны (без изменений).

Что будет с долларом

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, по состоянию на 1 июня отклонение курса доллара по сравнению с курсом на 1 мая составит от 0,2 до 0,5 гривен. Таким образом, цена валюты будет в промежутке 39,7 – 7 40 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Другими словами май по своему завершению окажется менее активным в девальвационных процессах.

В течение этой недели курс валют будет на таком уровне:

На межбанке доллар будет колебаться в пределах 39 – 40 гривен, евро – 41 – 43 гривны.

доллар будет колебаться в пределах 39 – 40 гривен, евро – 41 – 43 гривны. На наличном рынке курс будет несколько выше: 39 – 41 гривен за доллар, 41 – 43,5 гривны за евро.

Интересно! Разница между курсами межбанка и наличного рынка не будет значительной – в среднем составит 0,5 – 0,7 гривны.

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