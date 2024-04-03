Курс знову набирає ціну: офіційний долар суттєво подорожчав

Нацбанк встановив нову вартість офіційного курсу долара. Курсова позначка суттєво зросла за останню добу. Така ж доля спіткала курс євро, втім його вартість дещо менше подорожчала.

Офіційний курс 3 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,32 гривні за долар. Вартість долара виросла на 25 копійок проти 2 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,27 гривні, що на 14 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 4 квітня:

долар – 39,19 гривні,

євро – 42,26 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 3 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,10 гривні, а продаж – 39,60 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,80 гривні , а продаж – 39,55 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,40 гривні, а продаж – 39,51 гривні.

Скільки коштуватиме готівковий долар

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня готівковий долар на кінець тижня майже досяг рівня 39,60 гривні за долар. Це пояснюється тим, що у безготівковому сегменті була підвищена волатильність.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Вже ближче до кінця цього тижня долар на готівковому ринку може подешевшати несуттєво.

Банкірка спрогнозувала, що протягом тижня курс долара може перебувати у межах 39,20 – 39,80 гривні. Цікаво, що початок цього тижня курсом продажу валюти був на рівні 39,40 – 39,50 гривень за долар.

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