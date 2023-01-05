Долар подорожчав в обмінниках та на чорному ринку

5 січня 2023, 09:54
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Курс долара на готівковому ринку подорожчав за добу. Найсуттєвіше в обмінниках та на чорному ринку – на 19 та 10 копійок відповідно.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 5 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (+5 копійок проти 4 січня), а купити за 40,80 гривні (+5 копійок).

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  •  Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 42,80 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 40,51 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,72 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 42,30 гривні (+8 копійок), а продаж – 42,69 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,75 гривні (+5 копійок).
  • Євро купують по 42,40 гривні (+20 копійок), а продають за 42,70 гривні (+15 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько розповіла, що в перші дні 2023 року на готівковому ринку все ще може спостерігатися підвищений попит на валюту.

  • У  цей період ймовірні спроби підняти курс вище позначки 41 гривень.
  • Але у другій половині тижня попит на валюту з боку населення має почати знижуватися, що дасть поштовх до зміцнення гривні.
 

Анна Золотько

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

На мою думку, протягом наступного тижня вартість долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 40,20 – 41,20 гривні.

Автор: Дар'я Вереньова