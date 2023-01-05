Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (+5 копійок проти 4 січня), а купити за 40,80 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 42,80 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,51 гривні (+19 копійок), а продають – за 40,72 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,30 гривні (+8 копійок), а продаж – 42,69 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,75 гривні (+5 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 42,40 гривні (+20 копійок), а продають за 42,70 гривні (+15 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько розповіла, що в перші дні 2023 року на готівковому ринку все ще може спостерігатися підвищений попит на валюту.

У цей період ймовірні спроби підняти курс вище позначки 41 гривень.

Але у другій половині тижня попит на валюту з боку населення має почати знижуватися, що дасть поштовх до зміцнення гривні.