Курс валют в банках

За данным "Минфина", 5 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (+5 копеек против 4 января), а купить за 40,80 гривны (+5 копеек).

Обратите внимание Доллар может пересечь психологическую отметку уже в первую неделю января

Наличное евро банки покупают за 42 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 42,80 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,51 гривны (+19 копеек), а продают – за 40,72 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,30 гривны (+8 копеек), а продажа – 42,69 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,75 гривны (+5 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 42,40 гривны (+20 копеек), а продают за 42,70 гривны (+15 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу, банкирша Анна Золотько рассказала, что в первые дни 2023 года на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту.

В этот период возможны попытки поднять курс выше отметки 41 гривен.

Но во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения должен начать снижаться, что даст толчок к укреплению гривны.