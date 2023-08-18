Долар подекуди перевалив за 38 гривень: за скільки можна купити валюту

В банках, обмінниках та на чорному ринку продаж долар сягнув понад 38 гривень. Цікаво, що продаж євро в обмінниках дорожчає теж – до 42 гривень.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,4 гривні (+20 копійок проти 17 серпня), а продаж – 38,1 гривні (+20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,7 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,27 гривні (-22 копійки), а продаж – 38,15 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,98 гривні (-18 копійок), а продаж – 41,92 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,9 гривні (+17 копійок), а продаж – 38,1 гривні (+12 копійок).

(+17 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 41,45 гривні (+20 копійок), а продають за 41,75 гривні (+19 копійок).

Курс з 21 по 27 серпня: чого чекати

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що з 21 по 27 серпня відчуватимуться передчуття щодо змін у вересні. Регулятор вже готовий послабити регуляцію на початку осені, а це вплине на курс. Відбуватиметься поступова лібералізація ринку.

Лєсовий додає, що наступного тижня і в принципі до кінця поточного місяця не варто очікувати особливої курсової динаміки.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Межі допустимих коливань долара і євро збережуться на рівні початку серпня: це 37,2 – 37,7 гривні за долар та 40,7 – 42 гривні за євро.

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