Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,4 гривны (+20 копеек против 17 августа), а продажа – 38,1 гривны (+20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,7 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,27 гривны (-22 копейки), а продажа – 38,15 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,98 гривны (-18 копеек), а продажа – 41,92 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,9 гривны (+17 копеек), а продажа – 38,1 гривны (+12 копеек).

(+17 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают за 41,45 гривны (+20 копеек), а продают за 41,75 гривны (+19 копеек).

Курс с 21 по 27 августа: чего ждать

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что с 21 по 27 августа будут ощущаться предчувствия изменений в сентябре. Регулятор уже готов ослабить регуляцию в начале осени, что повлияет на курс. Будет происходить постепенная либерализация рынка.

Лесной добавляет, что на следующей неделе и в принципе до конца текущего месяца не следует ожидать особой курсовой динамики.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Пределы допустимых колебаний доллара и евро сохранятся на уровне начала августа: это 37,2 – 37,7 гривны за доллар и 40,7 – 42 гривны за евро.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.