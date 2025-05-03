Чи завмре курс долара наступного тижня: прогноз від банкіра
- Протягом перших днів травня валютний ринок залишатиметься стабільним, без різких коливань.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує курс долара на рівні 41,20 – 41,60 гривні.
У перші дні травня валютний ринок залишатиметься прогнозованим. Відтак, курсові коливання не будуть різкими та суттєвими, а курс долара на готівковому ринку та міжбанку перебуватиме в одному діапазоні.
Які прогнози ціни долара
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня на ринку збільшиться активність продавців валюти через період податкових платежів.
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Таким чином, роль НБУ на ринку може бути дещо зниженою. Тобто обсяги валютних інтервенцій можуть зменшитися.
Дзеркальна ситуація відбуватиметься і на готівковому ринку, власне можна очікувати, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде маже нульовою. Загалом амплітуда поточних змін буде мінімальною.
Лєсовий прогнозує, що з 5 по 11 травня курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні на міжбанку та на готівковому ринку.
Зверніть увагу! На валютний ринок можуть тиснути геополітичні обставини, які будуть пов'язані з можливим завершенням війни, а також активізація ворога на фронті.