Як тарифи Трампа ослабили долар

Внаслідок дій США щодо митної політики, надійність долара впала, тож інвестори почали використовувати іншу валюту, передає 24 Канал.

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Економіст Олег Гетман пояснив, що основною причиною ослаблення долара стала саме торгівельна війна та нові тарифи США.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Європа не розв'язувала торговельної війни з іншими країнами, а тому вона в більш вигідному становищі, аніж США.

Відтак, Європа почала заміщувати США в Азії, Африці та Латинській Америці.

США втрачають інвестиції

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підтвердив, що основною причиною зниження курсу долара став відтік інвестицій із США через згортання співпраці з боку Європи, Азії, Канади та Мексики.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Особливо, це стосується європейців. Ми бачили, як зростають європейські ринки, які інвестиції європейських компаній йдуть, як відбувається зміна напрямку цих інвестицій. І саме це сформувало рух падіння долара щодо євро, фунту та інших світових валют.

Експерт додав, що спочатку введення тарифів США негативно позначилося на курсі мексиканського песо та канадського долара, однак непередбачуваність політики Трампа згодом призвела до протилежного ефекту. Коли Китай та інші держави почали розпродавати американські облігації, Трамп тимчасово відтермінував запровадження мит, що стало своєрідним сигналом зупинки.

Зверніть увагу! Станом на 28 квітня середній банківський курс в Україні встановлює співвідношення 1 долар США = 0,86 євро, а 1 євро = 1,15 долара. За даними TradingView, з початку 2025 року індекс долара знизився на 8,19%, із них 4,44% – лише за останній місяць.