Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що в жодному з напрямів політики Дональда Трампа американський президент не досяг беззаперечного успіху. Зокрема, він розпочав торгову війну, планував зупинити війну в Україні та вплинути на ситуацію на Близькому Сході.

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Що відомо про мита Трампа

У більшості країн дію запроваджених Дональдом Трампом тарифів було призупинено. Частина мит, які залишаються в силі, є мінімальними – на рівні близько 10%. Основним напрямом у цій торговій війні був Китай. Між країнами відбувався обмін підвищеннями мит, який наразі дещо сповільнився.

США практично повертаються до тієї точки, з якої почали. Як на мене, нічого суттєвого досягнуто не було. Єдине досягнення – це певна девальвація долара. Але, окрім цієї, скажімо так, поміркованої девальвації, інших вагомих результатів у ключових ініціативах Трампа немає,

– сказав Іван Ус.

Він додав, що одним із головних задумів було укладення угоди, за якою всі країни мали б погодитися на нові правила світової торгівлі, запропоновані командою Трампа. До того ж, однією зі складових цієї угоди могла стати відмова від вимог сплати боргів, які США має перед іншими країнами, або ж їхнє відтермінування на 100 років.

Але зверніть увагу: офіційно про це ніхто не заявляв – про це писала лише преса. І загалом ми дедалі частіше обговорюємо не те, що озвучують представники адміністрації Трампа, а те, що пишуть наближені до них ЗМІ. Зокрема, мирні ініціативи щодо України – це теж були лише витоки в медіа, як і заяви щодо тарифів,

– наголосив Іван Ус.

Ус додав, що оскільки угоди так і не було підписано і її укладення не планується, навряд чи це можна вважати успіхом.

Провали у зовнішній політиці

Трамп не зміг досягти миру в Україні і зупинити агресію Росії. Попри передвиборчі обіцянки, зокрема й щодо пасхального перемир’я, жодного прориву не відбулося.

На Близькому Сході також немає відчуття завершеності жодного конфлікту. Іран не погоджується на пропозиції США. Американські сили завдають ударів по хуситах, однак нещодавно США втратили військовий літак, який упав з авіаносця через вимушене маневрування, спричинене атакою хуситів.

Ус також нагадав, що Трамп обіцяв: під час його каденції не буде нових воєн. Але війни не лише не припинилися – вони тривають. До того ж відбулося загострення між Індією та Пакистаном.

"Найгірше те, що обіцянки не реалізуються насамперед у внутрішньоекономічному житті США. Після запровадження мит середня вартість автомобілів зросла на 3 000 доларів – і це за оцінками станом на 2 квітня. Якщо зробити перерахунок зараз, сума буде ще більшою. Це, безперечно, негативно впливає на Трампа та його рейтинги", – підкреслив Іван Ус.

Він підсумував, що якщо в перші 100 днів було багато обіцяно, але майже нічого не виконано, то в наступні 100 днів, ймовірно, буде спроба виправити ситуацію та покращити рейтинги як самого Трампа, так і Республіканської партії.