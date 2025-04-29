Таку думку 24 Каналу висловив експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, зауваживши, що мовиться про тиск на російського диктатора. Крім того, Вашингтон може натиснути й на болюче місце Росії.

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Кроки для завершення війни

Колишній спецпредставник Трампа зазначив, що США не повинні довіряти Путіну в чомусь. Адже російський диктатор робитиме те, що хоче.

Те, що потрібно нам – це створити на місцях умови, в яких Путін вважатиме за необхідне припинити війну,

– наголосив він.

Однак Вашингтон, за словами Волкера, поки що не зробили цей крок, а лише ініціювали переговори для зближення України зі США з погляду негайного припинення вогню, угоди щодо видобутку і гарантії безпеки від Європи.

На його думку, ще можливо домогтися припинення вогню, взаємності, стримування майбутніх російських атак і поділу тягаря з боку європейських союзників.

Однак для цього на Путіна знадобиться більший тиск,

– підкреслив колишній спецпредставник Трампа.

Ба більше, мовиться також про санкції проти Росії. Нещодавно у ЗМІ опублікували пропозицію президента США щодо завершення війни в Україні, де одним із пунктів є зняття санкцій з Росії.

Однак, оскільки Кремль не погоджується на перемир'я та затягує час, Волкер зауважив, що США можуть рухатись в протилежному напрямку, розглядаючи посилення санкцій.

Цікаво! Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп заявив, що Путін, ймовірно, з ним грається, адже продовжує атакувати Україну. Він також висловився, що з Кремлем, можливо, треба боротися інакше, за допомогою банківських або вторинних санкцій.

Він додав, що якщо вдасться досягнути припинення вогню, Україні потрібно буде поспішити з реформами, з переговорами з ЄС, з гарантіями безпеки та з розгортанням сил з гарантування безпеки. Оскільки очевидно, що Путін знову захоче напасти на нашу країну, такі дії його можуть зупинити.