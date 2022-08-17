Долар продовжує рости в ціні: який курс в обмінниках

Курс долара продовжує зростати на готівковому ринку вже декілька днів поспіль. Де найвигідніше продавати та купувати валюту сьогодні, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,60 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 16 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,40 гривні за долар (+20 копійок).

Читайте також Криптовалюти – це перспективи: яка нова опція заслуговує на особливу увагу

Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 41 гривня за євро (-95 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,30 г ривень (+30 копійок), а продають – за 40,57 гривні (+27 копійок), за даними finance.ua.

(+30 копійок), а продають – за (+27 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (+16 копійок) та продаж – 41,03 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,31 гривні (-23 копійки), а продаж – 40,55 гривні (+29 копійок).

(-23 копійки), а продаж – (+29 копійок). Євро продають по 40,73 гривні (+13 копійок), а купують за 41,08 гривні (-83 копійки).

Яким буде курс у серпні: прогноз експертів

На думку, членкині наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяни Острікової, офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Економічний експерт Данило Монін вважає, що у серпні долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень.

Економічний експерт Борис Кушнірук прогнозує неминуче зростання курсу долара у серпні. На його думку, валюта від експорту зерна почне надходити не раніше ніж через 3 місяці. А так, як в Україні імпорт у нас перевищує експорт, то попит на долари буде вищими за пропозицію, а отже і курс долара зростатиме, пояснив експерт.

Варте уваги – Ердоган та генсек ООН приїдуть у Львів: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.