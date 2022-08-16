Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,50 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 15 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,20 гривні за долар (+17 копійок).

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Євро банки купують за 40 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,95 гривні за євро (+85 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40 г ривень (+10 копійок), а продають – за 40,30 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають – за (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,56 гривні (-6 копійки) та продаж – 40,91 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,08 гривні (+15 копійок), а продаж – 40,26 гривні (+15 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро продають по 40,60 гривні (без змін), а купують за 41,91 гривні (+1 копійка).

Що буде з доларом

На думку, членкині наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяни Острікової, офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Економічний експерт Данило Монін вважає, що у серпні долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень.

Економічний експерт Борис Кушнірук прогнозує неминуче зростання курсу долара у серпні.

Хоча експорт зерна і стартував, але в помітних кількостях валюта від нього почне надходити не раніше ніж через 3 місяці. Але все одно імпорт у нас перевищує експорт, тож попит на долари будуть вищими за пропозицію, а значить і курс долара зростатиме,

– каже про основну тенденцію на валютному ринку експерт.

Цього тижня курс долар коливатиметься в діапазоні 39 – 41 гривні за долар, прогнозує директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

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