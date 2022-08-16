Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,50 гривны за доллар при покупке (+20 копеек по сравнению с 15 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,20 гривны за доллар (+17 копеек).

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Евро банки покупают за 40 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,95 гривны за евро (+85 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (+10 копеек), а продают – за 40,30 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,56 гривны (-6 копеек) и продажа – 40,91 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,08 гривны (+15 копеек), а продажа – 40,26 гривны (+15 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро продают по 40,60 гривен (без изменений), а покупают за 41,91 г гривен (+1 копейка).

Что будет с долларом

По мнению члена наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяны Остриковой, официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен.

Экономический эксперт Борис Кушнирук прогнозирует неизбежный рост курса доллара в августе.

Хотя экспорт зерна и стартовал, но в заметных количествах валюта от него начнет поступать не раньше чем через 3 месяца. Но все равно импорт у нас превышает экспорт, поэтому спрос на доллары будет выше, чем предложение, а значит, и курс доллара будет расти,

– говорит об основной тенденции на валютном рынке эксперт.

На этой неделе курс доллара будет колебаться в диапазоне 39 - 41 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

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