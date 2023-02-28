Чому долар обвалився 28 лютого і чого чекати далі

В останній день зими, 28 лютого, курс долара до гривні різко обвалився. Банкірка вважає, що після стрімкого падіння ситуація може так само різко змінитись, проте сьогоднішній тренд позитивно вплине на курси гривні до інших іноземних валют.

Курс долара різко впав

У коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько розповіла, що загальна причина зміцнення гривні – перевищення пропозиції готівкової валюти над попитом. Вона пояснює, цей тренд залишається актуальним впродовж останніх двох місяців: з одного боку, через збільшення пропозиції, з іншого – через падіння попиту.

Зверніть увагу Долар обвалився нижче психологічної позначки

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щодо останнього, то частина його пішла на безготівковий ринок у механізм придбання валюти за курсом міжбанку з розміщенням на тримісячному депозиті. Частина просто пішла з ринку через загальне пожвавлення споживчого попиту. Простіше кажучи, українці стали більше витрачати грошей в магазинах, купувати те, що раніше відкладали заради формування фінансового запасу. Все разом й сформувало тренд на зміцнення гривні.

Українці продають долари

На думку Золотько, різке падіння на початку цього тижня є надто різким та може пояснюватися лише ажіотажем.

Банкірка пояснює, ті учасники готівкового ринку, які готувалися до перехідної дати, формуючи запас валюти для продажу на зростаючому ринку, схоже, зневірилися у можливості повернення стійкого тренду на здорожчання долара через сезонний чинник. Тож це спровокувало масовий розпродаж доларів, поки курс не опустився ще нижче.

Також тренд підтримали й звичайні українці, які поспішають продати валютні заощадження. Йдеться здебільшого йдеться про невеличкі суми: якщо в найближчій перспективі людина планувала обміняти долари чи євро на гривню, щоб зробити якусь покупку, вона спішить зробити це якомога швидше, щоб отримати більше гривні.

Загалом це провокує хвилю розпродажу доларів та призводить до ситуативного сплеску пропозиції на ринку,

– резюмує Золотько.

Яка сьогодні ситуація на готівковому ринку

28 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок).

України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок). В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок).

купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 39,15 гривні (-46 копійок).

Чи зрівняються готівковий та офіційний курс

З огляду на різке падіння курсу постає питання: чи може найближчим часом зрівнятись готівковий та офіційний курс НБУ, який наразі зафіксований на рівні 36,6 гривні за долар. На думку банкірки, це малоймовірно.

Вона пояснює, що за нижньою межею зміцнення теоретично може стати курс міжбанку (тобто офіційний +1%) плюс додаткова комісія банків за придбання безготівкових доларів з розміщенням на тримісячному депозиті.

Тобто приблизно мова йде про курс в межах 37,3 – 37,6 гривні за долар. Проте слід зважати ще й на психологічні чинники – все ж купівля безготівкових доларів менш зручна через тримісячну затримку отримання готівки та обмеження щодо максимальної місячної суми купівлі валюти. Тож скоріш за все нижче 38 – 38,2 гривні за долар вартість долара впасти не зможе. Але на практиці все ще складніше,

– зауважу Золотько.

Незабаром курс долара може піти вгору

Банкірка пояснює, що зазвичай за подібними ажіотажними хвилями проходять рівно протилежні. Оскільки за час ажіотажу формується навіс відкладеного попиту, як от зараз, чи пропозиції, як відбувається під час стрімкого зростання курсу. Що досить логічно, адже купувати будь-що, коли воно стрімко дешевшає, охочих значно менше, адже більшість чекає на ще більш вигідну ціну.

Тож за цією хвилею зміцнення прийде хвиля послаблення гривні. Вона буде менш потужною, але саме під час неї готівковий ринок шукатиме нове рівноважне значення. Найскладніше питання полягає в тому, де саме зупиниться хвиля ревальвації готівкової гривні. На жаль, чесну відповідь на це питання може дати лише ринок,

– резюмує Золотько.

Банкірка також зауважила, що оскільки курси гривні до інших валют перераховуються через пару гривня/долар, падіння курсу готівкового долара автоматично призведе до здешевшання й інших іноземних валют відносно гривні.