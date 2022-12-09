Долар в обмінниках знову різко подешевшав
9 грудня 2022, 10:30Читать новость на русском
Готівковий долар найсуттєвіше подешевшав за добу в обмінниках – на 25 копійок. Варто зауважити, що курс долара до гривні стабільно знижувався протягом цього тижня.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфін", 9 грудня листопада готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,70 гривень, а купити за 40,20 гривень.
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню, а продають в середньому за 41,80 гривню.
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,47 гривень (-25 копійок), а продають – за 40,02 гривень (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,33 гривня (-7 копійок), а продаж – 41,87 гривня (+11 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривень, а продаж – 39,95 гривень.
- Євро купують по 41,50 гривні, а продають за 41,70 гривню.
Чого чекати від курсу наступного тижня
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, зауважив, що зараз достатньо підстав для того, щоб курс американської валюти впродовж наступного тижня (12 – 18 грудня) залишався стабільним: на рівні 40 – 41 гривні.
Він додав, курсова стабільність упродовж останніх 2 місяців пояснюється кількома факторами, а саме:
- зниженням ажіотажу на готівкову валюту;
- регулярним отриманням фінансової допомоги від країн-партнерів;
- "вгамуванням" інфляційних процесів тощо.