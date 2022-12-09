Курс валют в банках
- За данным "Минфин", 9 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,70 гривны, а купить за 40,20 гривны.
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну, а продают в среднем за 41,80 гривны.
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,47 гривны (-25 копеек), а продают – за 40,02 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,33 гривны (-7 копеек), а продажа – 41,87 гривны (+11 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
- Евро покупают по 41,50 гривны, а продают за 41,70 гривны.
Чего ждать от курса следующей недели
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 канала, отметил, что сейчас достаточно оснований для того, чтобы курс американской валюты в течение следующей недели (12 – 18 декабря) оставался стабильным: на уровне 40 – 41 гривны.
Он добавил, что курсовая стабильность за последние 2 месяца объясняется несколькими факторами, а именно:
- снижением ажиотажа на наличную валюту;
- регулярным получением финансовой помощи от стран-партнеров;
- "утолением" инфляционных процессов и т.д.