Курс валют у банках

За даними "Мінфін", 9 грудня листопада готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,70 гривень, а купити за 40,20 гривень.

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню, а продають в середньому за 41,80 гривню.

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,47 гривень (-25 копійок), а продають – за 40,02 гривень (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,33 гривня (-7 копійок), а продаж – 41,87 гривня (+11 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривень , а продаж – 39,95 гривень .

, а продаж – . Євро купують по 41,50 гривні, а продають за 41,70 гривню.

Зверніть увагу! В НБУ зазначили, що спред між фіксованим курсом НБУ у 36,6 гривні та готівковим зменшився.

Чого чекати від курсу наступного тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, зауважив, що зараз достатньо підстав для того, щоб курс американської валюти впродовж наступного тижня (12 – 18 грудня) залишався стабільним: на рівні 40 – 41 гривні.

Він додав, курсова стабільність упродовж останніх 2 місяців пояснюється кількома факторами, а саме: