Стрімко росте в гору: на готівковому ринку долар та євро подорожчали

Валюти за добу суттєво зросли в ціні. В банках, в обмінниках та на чорному ринку продаж долара сягнув понад 38 гривень. А в обмінниках купівля євро майже сягнула 42 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 21 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,5 гривні (+20 копійок проти 20 грудня), а продаж – 38 гривень (+20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,75 гривні (+15 копійок), а продаж – в середньому за 41,4 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (+15 копійок), а продаж – 38,3 гривні (+30 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продаж – (+30 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 гривні (+28 копійок), а продаж – 41,95 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (+25 копійок), а продаж – 38,2 гривні (+30 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+30 копійок). Євро купують за 41,5 гривні (+35 копійок), а продають за 41,75 гривні (+35 копійок).

Долар перед святами

У коментарі 24 Каналу економіст Данило Монін пояснив чи варто купляти валюту перед святами, і додав, що правильною тактикою є купівля валюту в ситуації, коли в принципі Україна рухається до дефолту. Втім Монін не прогнозує ажіотажу на валюту перед Новим роком.

Данило Монін Економіст Я не думаю, що буде великий ажіотаж на валюту. А перед Новим роком офіційний курс буде на рівні 37 гривень.

Водночас експерт Борис Кушнірук, передає 24 Канал, каже, що закуповуються валютою в більш стабільних ситуаціях комерційні структури, аби здійснити відповідні імпорти.

Але зараз важко прогнозувати, що буде в майбутньому, тому бізнес поки не буде ризикувати щось закуповувати в умовах можливого святкового ажіотажу.

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