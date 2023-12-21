Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,5 гривны (+20 копеек против 20 декабря), а продажа – 38 гривен гривны (+20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,75 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 41,4 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+15 копеек), а продажа – 38,3 гривны (+30 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продажа – (+30 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,40 гривны (+28 копеек), а продажа – 41,95 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (+25 копеек), а продажа – 38,2 гривны (+30 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+30 копеек). Евро покупают за 41,5 гривны (+35 копеек), а продают за 41,75 гривны (+35 копеек).

Доллар перед праздниками

В комментарии 24 Каналу экономист Даниил Монин объяснил, стоит ли покупать валюту перед праздниками, и добавил, что правильной тактикой является покупка валюты в ситуации, когда в принципе Украина движется к дефолту. Впрочем, Монин не прогнозирует ажиотажа на валюту перед Новым годом.

Даниил Монин Экономист Я не думаю, что будет велик ажиотаж на валюту. А перед Новым годом официальный курс будет на уровне 37 гривен.

В то же время эксперт Борис Кушнирук, передает 24 Канал, говорит, что закупаются валютой в более стабильных ситуациях коммерческие структуры, чтобы совершить соответствующие импорты.

Но сейчас трудно прогнозировать, что будет в будущем, поэтому бизнес пока не будет рисковать что-либо закупать в условиях возможного праздничного ажиотажа.

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