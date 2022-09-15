Долар різко зріс до нового максимуму: який курс в банках та обмінниках

Долар різко подорожчав за добу, стрімко наближаючись до психологічної позначки у 41 гривню за долар. Найсуттєвіше курс зріс в банках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (+30 копійок проти 14 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,61 гривні за долар (+11 копійок).

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Євро банки купують за 40,30 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,32 гривні за євро (-8 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,55 гривні (+17 копійок), а продають – за 41,79 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продають – за (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (+15 копійок) та продаж – 41,05 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,66 гривні (+16 копійок), а продаж – 41,82 гривні (+17 копійок).

(+16 копійок), а продаж – (+17 копійок). Євро продають по 40,74 гривні (+14 копійок), а купують за 41,05 гривні (+3 копійки).

Що буде з курсом: прогнози

Який заклали курс в бюджет на 2023 рік

, що показник купівлі у 40,80 гривень – найвищий за останній час. Разом з тим курс продажу злітав до понад 42 гривні за долар наприкінці липня, після рішення НБУ підняти офіційний курс на 25%.

13 вересня Кабінет схвалив бюджет на 2023 рік, заклавши там середньорічний курс долара на рівні 42 гривень. В уряді наголосили, що у зв'язку з війною прогнози не точні й все залежатиме від ситуації на фронті.

Економічний експерт Олег Гетман, у коментарі 24 каналу, зауважив, що курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений. Разом з тим закладений курс, на його думку, виглядає, як розумний коридор, який буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Я б сказав, що долар на рівні 42 гривень навіть виглядає дещо завищений, адже зараз ми маємо умовно 36 гривні за долар, в обмінниках 40 – 41 гривень. Гадаю, що десь наприкінці року долар підніметься з 36 до 40 гривень, щоб поглинути різницю, яка утворилась. А протягом наступного року він може піднятися ще на кілька гривень, але навряд чи більше, ніж на 43 – 44 гривні. Тому 42 гривні виглядає як збалансований середньорічний курс.