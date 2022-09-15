Курс валют в банках
По данным "Минфина", 15 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,80 гривен за доллар при покупке (+30 копеек против 14 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,61 гривны за доллар (+11 копеек).
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Евро банки покупают за 40,30 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 41,32 гривны за евро (-8 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,55 гривны (+17 копеек), а продают – за 41,79 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+15 копеек) и продажа – 41,05 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,66 гривны (+16 копеек), а продажа – 41,82 гривны (+17 копеек).
- Евро продают по 40,74 гривны (+14 копеек), а покупают за 41,05 гривны (+3 копейки).
Что будет с курсом: прогнозы
- В течение этой недели курс гривны к доллару на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41-42 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
- По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, ожидать каких-то новых скачков курса не стоит. Однако ползучая девальвация национальной наличной валюты может происходить.
- По мнению частного инвестора Василия Матвея, если война будет продолжаться весь 2023, то доллар вполне может вырасти до 50 гривен.
Какой курс заложили в бюджет на 2023 год
13 сентября Кабинет одобрил бюджет на 2023 год, заложив там среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривен. В правительстве подчеркнули, что в связи с войной прогнозы не точны и все будет зависеть от ситуации на фронте.
Экономический эксперт Олег Гетман, в комментарии 24 канала, отметил, что курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен. Вместе с тем заложенный курс, по его мнению, выглядит как разумный коридор, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.
Я бы сказал, что доллар на уровне 42 гривен даже выглядит несколько завышенным, ведь сейчас у нас есть условно 36 гривны за доллар, в обменниках 40 – 41 гривен. Думаю, что где-то в конце года доллар поднимется с 36 до 40 гривен, чтобы поглотить образовавшуюся разницу. А в следующем году он может подняться еще на несколько гривен, но вряд ли больше, чем на 43-44 гривны. Потому 42 гривны выглядит как сбалансированный среднегодовой курс.