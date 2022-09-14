Курс валют в банках
По данным "Минфина" , 14 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,50 гривен за доллар при покупке (-10 копеек против 13 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,50 гривны за доллар (-10 копеек).
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Евро банки покупают за 40,40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 41,40 гривны за евро (-5 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,38 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,62 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-30 копеек) и продажа – 41,10 гривны (-22 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (без изменений), а продажа – 41,65 гривны (+2 копейки).
- Евро продают по 40,60 гривны (-22 копеек), а покупают за 41,02 гривны (-16 копеек).
Каким будет курс: прогнозы
- В течение этой недели курс гривны к доллару на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41-42 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
- По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, ожидать каких-то новых скачков курса не стоит. Однако ползучая девальвация национальной наличной валюты может происходить.
- По мнению частного инвестора Василия Матвея, если война будет продолжаться весь 2023, то доллар вполне может вырасти до 50 гривен.
Заложивший курс в бюджет на 2023 год
Кабинет министров заложил среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 42 гривен. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что в связи с войной прогнозы не точны и все будет зависеть от ситуации на фронте.
Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере его начало, будет происходить по аналогичному сценарию,
– отметили в правительстве.