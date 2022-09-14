Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 14 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,50 гривен за доллар при покупке (-10 копеек против 13 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,50 гривны за доллар (-10 копеек).

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Евро банки покупают за 40,40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 41,40 гривны за евро (-5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,38 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,62 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-30 копеек) и продажа – 41,10 гривны (-22 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (без изменений), а продажа – 41,65 гривны (+2 копейки).

(без изменений), а продажа – (+2 копейки). Евро продают по 40,60 гривны (-22 копеек), а покупают за 41,02 гривны (-16 копеек).

Каким будет курс: прогнозы

Заложивший курс в бюджет на 2023 год

Кабинет министров заложил среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 42 гривен. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что в связи с войной прогнозы не точны и все будет зависеть от ситуации на фронте.

Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере его начало, будет происходить по аналогичному сценарию,

– отметили в правительстве.

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