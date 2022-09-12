События прошлой недели

Как рассказала 24 каналу, Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, прошедшая неделя на наличном рынке начиналась достаточно оптимистично: Нацбанк расширил возможности для банков продавать населению наличную валюту, что должно было увеличить предложение и привести к постепенному снижению курса доллара. Но ближе к середине недели на фоне многочисленных сигналов о дефиците банкнот доллара США курс резко вырос.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Даже принятое НБУ решение о проведении аукциона по продаже системно важным банкам наличных 100 миллионов долларов для подкрепления касс не привело к снижению курса. Очевидно, что для преодоления дефицита банкноты этого объема оказалось недостаточно.

Что успокоит рынок

По оценкам НБУ, ежедневный объем спроса на наличном рынке составляет 50–60 миллионов долларов. Так что предложенного объема вполне может быть достаточно, чтобы успокоить рынок.

Частично положительный эффект ощущался уже в конце прошлой недели, когда курс в наличном сегменте откорректировался с пиковых 41,60–41,80 грн за доллар до 41,50–41,70 грн за доллар. Но пока рано говорить о преодолении дефицита банкноты, поэтому курс удерживается на достаточно высоких отметках,

– добавляет Анна Золотько.

В ходе сегодняшнего аукциона Национальный банк предложит системно важным банкам наличные евро. Однако, учитывая большую популярность среди украинцев именно долларов США, пока ожидают существенного снижения курса в наличном сегменте, прогнозирует эксперт.

Исчезнет ли дефицит доллара и что будет с курсом

По мнению директора департамента, в течение следующей недели курс гривны к доллару на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41,0 – 42,0 гривен за доллар.

Рынок преодолеет возникший дефицит. Да, завозить банкноту наземным транспортом дольше, сложнее и дороже. Но спрос на наличные делает эту процедуру более рентабельной, поэтому в конечном итоге с этой проблемой рынок справится. Просто на это нужно немного больше времени, учитывая те же логистические сложности,

– подчеркивает эксперт.

Обратите внимание! На безналичном рынке сохраняется дисбаланс: спрос на валюту превышает предложение, заставляющее Национальный банк регулярно выходить на межбанк с валютными интервенциями. На прошлой неделе регулятор продал 482 миллиона долларов, что вдвое больше, чем неделей ранее. Но в целом соответствует средненедельным показателям.

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Курс валют в Украине

По данным Минфина, 12 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,50 гривен за доллар при покупке (+20 копеек против 9 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,50 гривны за доллар (+5 копеек).

Евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,40 гривны за евро (+41 копейка);

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