Курс валют в банках

По данным "Минфина" , 12 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,50 гривен за доллар при покупке (+20 копеек против 9 сентября ). В то время как продают валюту в банках за 41,50 гривны за доллар (+5 копеек).

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Евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,40 гривны за евро (+41 копейка);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,34 20 гривен (+14 копеек), а продают – за 41,67 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают – за (-14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,70 гривны (+19 копеек) и продажа – 41,30 гривны (-31 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (без изменений), а продажа – 41,65 гривны (-8 копеек).

(без изменений), а продажа – (-8 копеек). Евро продают по 40,70 гривен (+10 копеек), а покупают за 41,10 гривны (+10 копеек).

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Что будет с курсом: прогноз экспертов

По мнению частного инвестора Василия Матвея, если война будет продолжаться весь 2023 год, то доллар вполне может вырасти до 50 гривен.

Василий Матвей Частный инвестор, управляющий активами Реализация такого прогноза правительства будет зависеть от двух факторов: во-первых, как долго продлится война, а во-вторых, от того, какой уровень поддержки от наших западных партнеров мы будем получать. К примеру, в августе уровень золотовалютных резервов Нацбанка вырос, также монетарное финансирование бюджета, то есть когда средства поступают в бюджет путем выкупа облигаций НБУ уменьшилось.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что сейчас ситуация с экономикой нормальная. А по прогнозам экспертов, до конца года наличный курс останется на позиции – 40 или 41 гривна за доллар.

Андрей Дубас Председатель Ассоциации украинских банков Но все будет зависеть от того, как мы будем продвигаться на фронте и будет ли продолжаться финансовая поддержка украинской экономики. Если это будет, мы можем смело рассчитывать на то, что показатели на обменниках будут такими же до конца года.

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