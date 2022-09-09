Курс валют в банках
По данным "Минфина", 9 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке (-20 копеек против 8 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,45 гривны за доллар (-17 копеек).
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Евро банки покупают за 40 гривен (15 копеек), а продают в среднем за 40,99 гривны за евро (24 копейки);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,20 гривны (+9 копеек), а продают – за 41,81 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,51 гривны (+12 копеек) и продажа – 41,61 гривны (+38 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,73 гривны (+4 копейки).
- Евро продают по 40,60 гривен (+17 копеек), а покупают за 41 гривну (+9 копеек).
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Важные изменения для рынка валют
- НБУ сменил правила торговли валютой. Теперь банкам разрешено продавать 100% валюты, которая была выкуплена с 13 августа.
- В то же время, представители бизнеса не смогут покупать иностранную валюту, если она уже есть на их счетах.
- Компании теперь могут покупать валюту в рамках реструктуризации внешних кредитов.
- Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, ранее отметила, что это решение увеличит предложение наличной валюты. Но сильного положительного эффекта нельзя ожидать, поскольку очень вырос спрос на наличные.