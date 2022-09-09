Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 8 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,45 гривні за долар (-17 копійок).

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Євро банки купують за 40 гривень (+15 копійок), а продають в середньому за 40,99 гривні за євро (+24 копійки);

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 41,20 гривні (+9 копійок), а продають – за 41,81 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,51 гривні (+12 копійок) та продаж – 41,61 гривні (+38 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,73 гривні (+4 копійки).
  • Євро продають по 40,60 гривні (+17 копійок), а купують за 41 гривня (+9 копійок).

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Важливі зміни для ринку валют

  • НБУ змінив правила торгівлі валютою. Тепер банкам дозволено продавати 100% валюти, яку було викуплено з 13 серпня.
  • Водночас представники бізнесу не зможуть купувати іноземну валюту, якщо вона вже є на їхніх рахунках.
  • Компанії тепер можуть купувати валюту в рамках реструктуризації зовнішніх кредитів.
  • Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, раніше відзначила, що це рішення збільшить пропозицію готівкової валюти. Але сильного позитивного ефекту не слід очікувати, оскільки дуже виріс попит на готівку.