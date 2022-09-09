Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 8 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,45 гривні за долар (-17 копійок).

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Євро банки купують за 40 гривень (+15 копійок), а продають в середньому за 40,99 гривні за євро (+24 копійки);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,20 гривні (+9 копійок), а продають – за 41,81 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+9 копійок), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,51 гривні (+12 копійок) та продаж – 41,61 гривні (+38 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,73 гривні (+4 копійки).

(-10 копійок), а продаж – (+4 копійки). Євро продають по 40,60 гривні (+17 копійок), а купують за 41 гривня (+9 копійок).

Нагадаємо! Вчора, 9 серпня, курс долара до гривні різко зріс на 40 копійок. Експертка, у коментарі 24 каналу, пояснила, що причиною зростання готівкового курсу долара став дефіцит саме готівкової валюти на ринку.

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Важливі зміни для ринку валют

НБУ змінив правила торгівлі валютою. Тепер банкам дозволено продавати 100% валюти, яку було викуплено з 13 серпня.

Водночас представники бізнесу не зможуть купувати іноземну валюту, якщо вона вже є на їхніх рахунках.

Компанії тепер можуть купувати валюту в рамках реструктуризації зовнішніх кредитів.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, раніше відзначила, що це рішення збільшить пропозицію готівкової валюти. Але сильного позитивного ефекту не слід очікувати, оскільки дуже виріс попит на готівку.

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