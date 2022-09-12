Как рассказывает 24 каналу Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований, инфляция растет, потому что растут расходы у населения. Следовательно, повысились транспортные расходы в результате удлинения логистических путей, девальвировала гривна, что обусловило удорожание импорта и прочее. Но что помогает удерживать инфляцию?

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Инфляция – это повышение цен на все продукты. Таким образом, все меньше услуг и товаров человек сможет приобрести на определенную сумму денег, что приводит к обесцениванию национальной валюты.

Стрим инфляции

Важным фактором влияния на инфляцию является уровень доходов населения. У людей есть ограниченные доходы, что не позволяет бизнесу слишком раскручивать цены.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Монетарные ограничительные причины сейчас фактически не работают. Национальный банк пытается стерилизовать денежную массу – повышая учетную ставку, продавая банкам депозитные сертификаты, но это существенно не влияет на инфляцию на потребительском рынке, потому что денег на внутреннем рынке все равно слишком много.

Вторым фактором влияния является курс гривны, удерживаемый Нацбанком на довоенном уровне.

Это сдерживало потребительскую инфляцию,

– говорит эксперт.

Однако после ослабления официального курса гривны этот якорь был потерян. Курс гривны стабилизировался на рыночном значении, что оказало свое влияние на рост инфляции.

Более половины пути прогнозируемого уровня подорожания цен в Украине в этом году уже пройдено. Однако простор для роста цен еще остается. Как правило, первые осенние месяцы – сентябрь-октябрь – период оживления инфляции.

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Уровень инфляции

Инфляция на потребительском рынке в августе против июля составила 1,1%, с начала года – 19,5%.

Базовая инфляция в августе по сравнению с предыдущим месяцем составила 2,1%, с начала года – 15,1%.

Цены в Украине

В августе продукты питания подорожали на 0,6%.

Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.

На 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.

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