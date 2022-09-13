Ситуация на рынке валюты

Экономический эксперт Борис Кушнирук, в комментарии 24 канала, рассказал, что фактически сейчас, после 24 февраля, валютный рынок существует независимо друг от друга: межбанковский и наличный. Что является проблемой.

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Межбанковский рынок контролируется Центробанком. У него есть механизм, как он поддерживает некую стабильность, хотя это обеспечивается путем постоянной продажи золотовалютных резервов, рассказывает эксперт. То есть платежный баланс в части торгового оборота экспорт значительно меньше импорта.

А вот с наличным рынком ситуация хуже, отмечает Кушнирук. Он объясняет, что ранее стабильность наличного рынка обеспечивалась вследствие того, что банки могли купить валюту на межбанке и продать. Таким образом, гарантировалась стабильность наличного курса. Поскольку соотношение наличного курса к безналичному было 1 к 10. Безналичный был в 10 раз больше. Таким образом, это обеспечивало стабильность и привязку по существу наличного рынка к безналичному.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Сейчас ситуация, к сожалению, плохая. То есть, по сути, такого механизма трансмиссии, чтобы банки могли выйти на межбанк и купить валюту, и купить ее на наличном рынке, такого механизма сейчас нет. Потому что для того чтобы потом продать что-то на наличном рынке, нужно физически наличную валюту завезти в страну. Сейчас в условиях войны это делать не очень удобно.

Исходя из этого, наличный рынок у нас по сути живет своей жизнью, объясняет эксперт. К тому же население пока не уверенно, какая будет ситуация на валютном рынке, поэтому очень осторожно распродает свои наличные валютные сбережения.

В принципе, на руках населения валюты достаточно много, но она на руках. Нацбанк продолжает печатать деньги и поддерживать бюджет, соответственно эмиссия оказывает давление на курс национальной валюты,

– рассказывает он.

Справка: эмиссия – это процесс дополнительного вливания денег в экономику в результате их печати. Он постоянен, поскольку НБУ должен обеспечивать необходимое количество денег для обмена товарами и услугами на рынке. Эмиссия почти всегда происходит в безналичном виде. Но заметим, что необходимый для эмиссии объем средств не берется ниоткуда. Он рассчитывается в соответствии с объемом ВВП, инфляцией, параметрами бюджета и так далее.

Сколько уже "напечатал" денег НБУ

В сентябре НБУ напечатал 30 миллиардов гривен и выкупил военных облигаций правительства на 15 миллиардов гривен.

С начала войны сумма финансирования дефицита бюджета путем эмиссии НБУ достигла 310 миллиардов гривен

Согласно базовому сценарию регулятора, он ожидает, что в 2023 году "потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое".

Сколько денег напечатал НБУ / Инфографика 24 канала

Что будет с курсом в ближайшее время

По мнению Кушнирука, ожидать каких-то новых скачков курса не стоит. Однако ползучая девальвация национальной наличной валюты может происходить. Более того, разрыв еще между наличным курсом и безналичным, создает возможности для злоупотреблений и это тоже плохая история. Поскольку это начинает само собой провоцировать дополнительное давление на курс национальной валюты.

Когда разница очень существенная, а именно такую ситуацию мы имели в течение нескольких месяцев, а затем НБУ повысил официальный курс доллара до 36,6 гривны, соответственно ситуация немного стабилизировалась. Но сейчас мы видим новую волну разрыва между наличным и безналичным курсом, что, соответственно, создает проблемы для того, чтобы удерживать курс. Потому что чем больше этот разрыв, тем больше он провоцирует выгоду от арбитража (разница между наличным и безналичным курсом),

– рассказывает эксперт.

Наличный курс 13 сентября

В банках курс доллара остановился на среднем уровне 40,60 гривны за доллар при покупке и 41,60 гривны при продаже.

курс доллара остановился на среднем уровне 40,60 гривны за доллар при покупке и 41,60 гривны при продаже. В обменниках покупают доллар в среднем за 41,40 гривны, а продают – за 41,63 гривны.

покупают доллар в среднем за 41,40 гривны, а продают – за 41,63 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны, продажи – 41,63 гривны.

Подробнее Доллар вплотную приближается к новой психологической отметке

Напомним, что курс доллара резко вырос в конце прошлой недели. До этого доллар долгое время держался в банках на уровне отметки в 40 гривен.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, прогнозирует, что в течение этой недели курс гривны к доллару на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41 – 42 гривны за доллар.

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