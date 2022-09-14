Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 14 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (-10 копійок проти 13 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,50 гривні за долар (-10 копійок).
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Євро банки купують за 40,40 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні за євро (-5 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 41,38 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,62 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-30 копійок) та продаж – 41,10 гривні (-22 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (без змін), а продаж – 41,65 гривні (+2 копійки).
- Євро продають по 40,60 гривні (-22 копійок), а купують за 41,02 гривні (-16 копійок).
Яким буде курс: прогнози
- Протягом цього тижня курс гривні до долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 41 – 42 гривні за долар, прогнозує директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.
- На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, очікувати якихось нових стрибків курсу не варто. Однак повзуча девальвація національної готівкової валюти може відбуватися.
- На думку приватного інвестора Василя Матвія, якщо війна триватиме весь 2023 році, то долар цілком може зрости до 50 гривень.
Який заклали курс в бюджет на 2023 рік
Кабінет міністрів заклав середньорічний курс долара у 2023 році на рівні 42 гривень. Разом з тим в уряді наголосили, що у зв'язку з війною прогнози не точні й все залежатиме від ситуації на фронті.
Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проєкт бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради — це консервативний середньо песимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм,
– наголосили в уряді.