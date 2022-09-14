Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (-10 копійок проти 13 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,50 гривні за долар (-10 копійок).

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Євро банки купують за 40,40 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,40 гривні за євро (-5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,38 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,62 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають – за (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-30 копійок) та продаж – 41,10 гривні (-22 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (без змін), а продаж – 41,65 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продаж – (+2 копійки). Євро продають по 40,60 гривні (-22 копійок), а купують за 41,02 гривні (-16 копійок).

Яким буде курс: прогнози

Який заклали курс в бюджет на 2023 рік

Кабінет міністрів заклав середньорічний курс долара у 2023 році на рівні 42 гривень. Разом з тим в уряді наголосили, що у зв'язку з війною прогнози не точні й все залежатиме від ситуації на фронті.

Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проєкт бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради — це консервативний середньо песимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм,

– наголосили в уряді.

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