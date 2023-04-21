Долар різко зріс в обмінниках та на чорному ринку

Готівковий долар різко подорожчав й стрімкими темпами наближається до 39 гривень. За добу американська валюта додала 30 копійок в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,70 гривні (+15 копійок проти 20 квітня), а купити за 38,20 гривень (+13 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривня (+25 копійок), а продають в середньому за 41,70 55 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,68 гривні (+3 копійки), а продають – за 38,25 гривні (+30 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають – за (+30 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,10 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,85 гривні (+43 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні (+20 копійок), а продаж – 38,23 гривні (+23 копійки).

(+20 копійок), а продаж – (+23 копійки). Євро купують по 41,55 гривні (+24 копійки), а продають за 41,77 гривні (+27 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.