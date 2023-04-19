Долар продовжує рости: який курс в банках та на чорному ринку

Долар продовжує рости на готівковому ринку. Найсуттєвіше валюта додала на чорному ринку – до 12 копійок, а от в банках курс все ще без змін.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 17 квітня), а купити за 38 гривень (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,70 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,58 гривні (+1 копійка), а продають – за 37,93 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,02 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,45 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (+12 копійок), а продаж – 37,95 гривні (+10 копійок).

(+12 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують по 41,25 гривні (+18 копійок), а продають за 41,45 гривні (+20 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.