Попит на валюту збільшуватиметься, а курс зростатиме: чого чекати від долара цього тижня

Протягом минулого тижня готівковий курс долара утримувався у досить вузькому коридорі 40 – 40,30 гривень. Наприкінці тижня учасники ринку робили кілька спроб закріпити тренд на зростання курсу, але поки наявного обсягу попиту на іноземну валюту для цього було недостатньо.

Ситуація на готівковому ринку

Чи є тиск на гривню

В листопаді загальне сальдо валютних операцій фізичних осіб залишалося від’ємним: протягом місяця населення придбало валюти на 391 мільйона доларів більше, ніж продало, розповідає у коментарі 24 каналу Анна Золотько, посилаючись на дані НБУ.

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Для порівняння, у жовтні цей показник становив 373 мільйони доларів. Тобто загалом попит на іноземну валюту з боку населення перевищує пропозицію і цей тренд зберігається. Частина цього попиту, щоправда, припадає на безготівковий ринок,

– ділиться банкірка.

Вона зазначає, що у листопаді українці придбали у цьому сегменті 362 мільйони доларів, а продали 211 мільйонів доларів. Тож з огляду на чинні обмеження, майже вся сума придбаної валюти – це купівля доларів та євро із розміщенням на депозитних вкладах. Тобто наразі реального тиску на готівковий курс ці операції не чинитимуть.

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом найближчого тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40 – 40,80 гривень за долар.

Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відволікає частину попиту з готівкового ринку", – додала вона.

Готівковий курс 5 грудня