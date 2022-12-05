Попит на валюту збільшуватиметься, а курс зростатиме: чого чекати від долара цього тижня
Протягом минулого тижня готівковий курс долара утримувався у досить вузькому коридорі 40 – 40,30 гривень. Наприкінці тижня учасники ринку робили кілька спроб закріпити тренд на зростання курсу, але поки наявного обсягу попиту на іноземну валюту для цього було недостатньо.
Ситуація на готівковому ринку
Чи є тиск на гривню
В листопаді загальне сальдо валютних операцій фізичних осіб залишалося від’ємним: протягом місяця населення придбало валюти на 391 мільйона доларів більше, ніж продало, розповідає у коментарі 24 каналу Анна Золотько, посилаючись на дані НБУ.
Цікаво Купити чи продати: що робити з доларом напередодні блекауту
Для порівняння, у жовтні цей показник становив 373 мільйони доларів. Тобто загалом попит на іноземну валюту з боку населення перевищує пропозицію і цей тренд зберігається. Частина цього попиту, щоправда, припадає на безготівковий ринок,
– ділиться банкірка.
Вона зазначає, що у листопаді українці придбали у цьому сегменті 362 мільйони доларів, а продали 211 мільйонів доларів. Тож з огляду на чинні обмеження, майже вся сума придбаної валюти – це купівля доларів та євро із розміщенням на депозитних вкладах. Тобто наразі реального тиску на готівковий курс ці операції не чинитимуть.
Яким буде курс цього тижня
Протягом найближчого тижня я очікую на поступове збільшення попиту на іноземну валюту на готівковому ринку та помірне зростання курсу. На мою думку, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40 – 40,80 гривень за долар.
Також банкірка додала, що підтримку гривні у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах. "Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відволікає частину попиту з готівкового ринку", – додала вона.
Готівковий курс 5 грудня
- Долар в банках можна купити в середньому за 39,80 гривень, а продати за 40,30 гривень.
- В обмінниках купують долар – за 39,82 гривень, а продають – за 40,30 гривень.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,09 гривень, а продаж – 40,20 гривень.