Ситуация на наличном рынке

Есть ли давление на гривну

В ноябре общее сальдо валютных операций физических лиц оставалось отрицательным: в течение месяца население приобрело валюты на 391 миллион долларов больше, чем продало, рассказывает в комментарии 24 каналу Анна Золотько, ссылаясь на данные НБУ.

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Для сравнения, в октябре этот показатель составил 373 миллиона долларов. То есть, в целом спрос на иностранную валюту со стороны населения превышает предложение и этот тренд сохраняется. Часть этого спроса, правда, приходится на безналичный рынок,

– делится банкирка.

Она отмечает, что в ноябре украинцы приобрели в этом сегменте 362 миллиона долларов, а продали 211 миллионов долларов. Поэтому, учитывая действующие ограничения, почти вся сумма приобретенной валюты – это покупка долларов и евро с размещением на депозитных вкладах. То есть реального давления на наличный курс эти операции не будут оказывать.

Каким будет курс этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение ближайшей недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40 – 40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривни в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвлекает часть спроса с наличного рынка", – добавила она.

Наличный курс 5 декабря