Долар сильно подорожчав за вихідні: який курс в обмінниках

Долар на готівковому ринку продають за понад 40 гривень. Купівля теж в притул наблизилась до психологічної позначки. Детально з курсом валют в банках, обмінниках та на чорному ринку 15 серпня, можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,30 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 12 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,03 гривні за долар (+8 копійок).

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Євро банки купують за 39,90 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривня за євро (+10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,90 г ривні (+10 копійок), а продають – за 40,20 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають – за (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,62 гривні (-4 копійки) та продаж – 40,97 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,11 гривні (+6 копійок).

(+13 копійок), а продаж – (+6 копійок). Євро продають по 40,60 гривні (-5 копійок), а купують за 41,90 гривні (+88 копійок).

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