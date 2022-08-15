Долар сильно подорожчав за вихідні: який курс в обмінниках
15 серпня 2022 , 11:08Читать новость на русском
Долар на готівковому ринку продають за понад 40 гривень. Купівля теж в притул наблизилась до психологічної позначки. Детально з курсом валют в банках, обмінниках та на чорному ринку 15 серпня, можна ознайомитись далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 15 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,30 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 12 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,03 гривні за долар (+8 копійок).
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Євро банки купують за 39,90 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривня за євро (+10 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,90 гривні (+10 копійок), а продають – за 40,20 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,62 гривні (-4 копійки) та продаж – 40,97 гривні (-9 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,11 гривні (+6 копійок).
- Євро продають по 40,60 гривні (-5 копійок), а купують за 41,90 гривні (+88 копійок).
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