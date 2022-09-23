Долар стрімко росте: експерт розповів, що тисне на гривню

Цього тижня курс долара стрімко зростав й подолав у банках психологічну позначку у 42 гривні. Експерт розповів, що тисне на гривню та чи розраховувати на стабілізацію курсу найближчим часом.

Що відбувається з готівковим доларом

Економічний експерт Борис Кушнірук, у коментарі 24 каналу, розповів, що фундаментальним фактором, котрий тисне на гривню є війна, у зв'язку з чим суттєве погіршення торговельного і в цілому платіжного балансу України.

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Борис Кушнірук Економічний експерт Тобто та кількість валюти, яка в цілому надходить в Україну зараз стрімко впала. Більше того, якщо раніше готівковий ринок дуже залежав від безготівкового і він був 1 до 10 і, крім того, банки мали можливість в будь-яку мить купити на міжбанківському ринку валюту і потім обміняти. Зараз ситуація зовсім інша, тому що ці два ринки існують по суті зовсім відокремлено. Готівковий курс на сьогоднішній момент по великому рахунку відв’язаний від безготівкового.

Різниця між готівковим та безготівковим курсом

Експерт пояснює, що безготівковий курс фіксується НБУ, в тому час, як готівковий залежить по суті лише від коштів, які вони можуть купити у населення. Відповідно може виникати тиск, який по суті немає чим покрити. Також Кушнірук критикує рішення НБУ заборонити небанківським фінансовим установам публікувати курс.

Обмеження які НБУ намагався ввести, так заборонити небанківським фінансовим установам виставляти курс – це повна, на мій погляд, дурня, тому що це – "засовування голови в пісок". Від того у вас ситуація не покращиться. Тому, виходячи з цього, я можу сказати, що зараз, як і попередній місяць, ми спостерігали такі стрибкообразні зміни курсу,

– розповідає він.

Чому долар росте

Експерт порівнює готівковий курс долара до гривні зараз з маятником, коли він тягнеться, то в бік знецінення чи збільшення долара, то потім трохи повертається назад.

Певний час стабілізується, потім проходить місяць – півтора, після чого починається нове підняття курсу. І так, на жаль, буде тривати доти, поки не завершиться війна,

– зауважує експерт.

Ще одна проблема, котра тисне на гривню – недостатня кількість готівкового долара. На думку Кушнірука, НБУ мав би активніше цьому сприяти. Адже, якби було б більше готівкових доларів, може і євро, було б легше стабілізувати ситуацію.

При чому, як фактор який негативно впливає безперечно – це величезний дефіцит бюджету і те, що він значною мірою покривається шляхом емісії. А враховуючи, що ці кошти йдуть значною мірою на виплати військовим, а відповідно дуже легко потім впливають на ринок покупки валюти. Так це, на жаль, працює й запобігти цьому доволі важко,

– резюмує він.

Емісія простими словами – додрук грошей (гривень). Вона майже завжди відбувається в безготівковому вигляді. Але зауважте, що необхідний для емісії обсяг коштів не береться нізвідки. Він розраховується відповідно до обсягу ВВП, інфляції, параметрів бюджету тощо.

Зараз ми бачимо цей новий сплеск, який безперечно може тривати якийсь час й може дійти навіть до 44 чи навіть 45 гривень. Але потім він трошки на певний час зміцнішає і знову ж таки місяць півтора ми будемо бачити стабілізацію. Після того знову піде вгору і ця ситуація зберігатиметься до того часу, поки:

по-перше, не зміниться ситуація з війною,

по-друге, поки НБУ та уряд знайде механізмів як зменшити друкування грошей. Тому що коли гроші друкуються, то відповідно тиск на курс національної валюти буде залишатись дуже суттєвий.

Який курс долара зараз

Банки 23 серпня в середньому купували долар по 42 гривні, а продавали по 42,95 гривні за долар.

В обмінниках – по 42,73 та 43,16 гривні відповідно.

На чорному ринку – по 42,80 та 43,10 гривні відповідно.