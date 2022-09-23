Что происходит с наличным долларом

Экономический эксперт Борис Кушнирук, в комментарии 24 канала, рассказал, что фундаментальным фактором, который давит на гривну, является война, в связи с чем существенное ухудшение торгового и в целом платежного баланса Украины.

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Борис Кушнирук Экономический эксперт То есть то количество валюты, которое в целом поступает в Украину, сейчас стремительно упало. Более того, если раньше наличный рынок очень зависел от безналичного и он был 1 до 10 и, кроме того, банки имели возможность в любой момент купить на межбанковском рынке валюту и затем обменять. Сейчас ситуация совсем другая, потому что эти два рынка существуют по сути совсем обособленно. Наличный курс на сегодняшний момент по большому счету отвязан от безналичного.

Разница между наличным и безналичным курсом

Эксперт объясняет, что безналичный курс фиксируется НБУ, в то время как наличный зависит по сути только от средств, которые они могут купить у населения. Соответственно может возникать давление, которое по сути нечем покрыть. Также Кушнирук критикует решение НБУ запретить небанковским финансовым учреждениям публиковать курс.

Ограничения, которые НБУ пытался ввести, так запретить небанковским финансовым учреждениям выставлять курс – это полная, на мой взгляд, дурость, потому что это – "засовывание головы в песок". От этого у вас ситуация не улучшится. Поэтому, исходя из этого, я могу сказать, что сейчас, как и в предыдущий месяц, мы наблюдали такие скачкообразные изменения курса,

– рассказывает он.

Напомним, что регулятор 21 июля зафиксировал официальный курс на уровне 36,57 гривны за доллар, резко подняв его на 25%. Сразу после этого наличный курс начал резко расти. 29 июля регулятор запретил небанковским учреждениям публиковать курс, под запрет попали и обменники.

Почему доллар растет

Эксперт сравнивает наличный курс доллара по отношению к гривне сейчас с маятником, когда он тянется, то в сторону обесценивания или увеличения доллара, то потом немного возвращается назад.

Одно время стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война,

– отмечает эксперт.

Еще одна проблема, которая давит на гривну – недостаточное количество наличного доллара. По мнению Кушнирука, НБУ должен активнее этому способствовать. Ведь если бы было больше наличных долларов, может и евро, было бы легче стабилизировать ситуацию.

Причем как фактор, который негативно влияет бесспорно – это огромный дефицит бюджета и то, что он в значительной степени покрывается путем эмиссии. А учитывая, что эти средства идут в значительной степени на выплаты военным, а соответственно, очень легко потом влияют на рынок покупки валюты. Так это, к сожалению, работает и предотвратить это довольно трудно,

– резюмирует он.

Справка:

Эмиссия простыми словами – допечатание денег (гривен). Она почти всегда происходит в безналичном виде. Но заметьте, что необходимый для эмиссии объем средств не берется ниоткуда. Он рассчитывается в соответствии с объемом ВВП, инфляцией, параметрами бюджета и т.д.

Сейчас мы видим этот новый всплеск, который, безусловно, может длиться некоторое время и может дойти даже до 44 или даже 45 гривен. Но потом он немного на время окрепнет и опять же месяц полтора мы будем видеть стабилизацию. После чего опять пойдет вверх и эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока:

во-первых, не изменится ситуация с войной,

во-вторых, пока НБУ и правительство найдет механизмы как уменьшить печатание денег. Потому что когда деньги печатаются, то соответственно давление на курс национальной валюты будет оставаться очень существенным.

Какой курс доллара сейчас

Банки 23 августа в среднем покупали доллар по 42 гривны, а продавали по 42,95 гривны за доллар.

В обменниках – по 42,73 и 43,16 гривны соответственно.

На черном рынке – по 42,80 и 43,10 гривны соответственно.

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