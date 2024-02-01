Цінопад офіційного долара: валюта опустилася суттєво

На сьогодні офіційні курси долара та євро впали в ціні на понад 30 копійок кожна. Відтак євро тепер коштує менше, ніж 41 гривня. Водночас на завтра очікується ріст ціни, але несуттєвий.

Офіційний курс 1 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 1 лютого сягнув 37,56 гривні за долар. Вартість впала на 31 копійку проти 31 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,70 гривні, що на 38 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 2 лютого:

Долар – 37,60 гривні,

Євро – 40,66 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 1 лютого долар становить:

В банках купівля становить 37,65 гривні , а продаж – 38,20 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,10 гривні , а продаж – 38,20 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,90 гривні, а продаж – 38,29 гривні.

Курс наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що валютний ринок впродовж 5 – 11 лютого збереже тенденції та основні фактори, що формують курсові показники. Експерт зауважує, що найголовнішим виразником ситуації на ринку, як попередні 3 місяці, будуть часті зміни курсів, як у бік зростання, так і в бік зменшення.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На наступному тижні збережеться домінування міжбанку при курсоутворенні на готівковому ринку з додаванням незначного відсотка комісії фінустанов.

Прогнозується, що наступного тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів:

на безготівковому ринку – 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро,

– 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, на готівковому ринку – 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро,

Наступний тиждень навряд чи принесе якісь екстраординарні події. Валютний ринок залишається досить прогнозованим, а передумов для змін наявних трендів немає.