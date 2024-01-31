Офіційний курс 31 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 31 січня сягнув 37,87 гривні за долар. Вартість впала всього на 1 копійку проти 30 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,08 гривні, що на 8 копійок більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 1 лютого:

Долар – 37,56 гривні,

Євро – 40,70 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 31 січня долар становить:

В банках купівля становить 37,75 гривні , а продаж – 38,35 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,57 гривні , а продаж – 38,33 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,13 гривні, а продаж – 38,25 гривні.

Які суми тримають українці вдома

В НБУ розповіли, що у 2023 році загальна кількість готівки в Україні зросла на 6,7% – це на 48,3 мільярда гривень. Таким чином, станом на 1 січня 2024 року, українці тримали "під матрацом" 764,4 мільярда гривень. За даними регулятора, в обігу наразі перебуває:

2,7 мільярда банкнот на суму 757,5 мільярда гривень,

14,5 мільярда монет на суму 6,7 мільярда гривень.

Зауважмо! Найбільш поширеними в обігу є банкноти номіналом 500 гривень і монети номіналом 10 копійок. А найменш поширеними є банкноти номіналом 50 гривень і монети номіналом 10 гривень.

Серед цікавих фактів щодо готівкового обігу є: