Офіційний долар рекордно опустився в ціні: яка вартість валюти 12 січня

На сьогодні, 12 січня, долар від НБУ опустився нижче, ніж 38 гривень за валюту. Ціна впала на 20 копійок. Це чи не найбільше падіння від початку впровадження керованої гнучкості.

Офіційний курс 12 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 12 січня сягнув 37,99 гривні за долар. Вартість впала на 20 копійок проти курсу 11 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,74 гривні, що на 6 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 15 січня:

Долар – 37,83 гривні,

Євро – 41,38 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 12 січня долар коштує:

В банках купівля становить 38,28 гривні , а продаж – 39 гривень.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,28 гривні , а продаж – 39 гривень.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,80 гривні, а продаж – 38,95 гривні.

Завдяки чому курс не сягнув 40 гривень за долар

За словами дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, курс не сягнув 40 гривень за долар завдяки вдалим діям Нацбанку. І хоч курс все-таки зріс, значних змін не відбулося.

Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Нацбанк шляхом продажу в середньому 2 – 3 мільярдів доларів щомісяця згладжує стрибки та підтримує гривню. Його намір у майбутньому зберігати активну присутність на валютному ринку дає підстави розраховувати на певну стабільність.

Стабільність курсу, як вважає Курінний, залежить і від того, чи своєчасна міжнародна допомога.

Євросоюз уже виплатив пакет макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро у 2023 році. А на початку лютого очікується розгляд нової міжнародної допомоги від ЄС для України – чотирирічний пакет допомоги на 50 мільярдів євро.