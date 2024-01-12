Як зміняться ставки за депозитами

У грудні відбулося зниження облікової ставки. Банкір Сергій Ніколайчук вважає, що це може змінити ситуацію у секторі кредитування. При цьому ставки за депозитами скоріше за все залишаться без змін.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Ми не очікуємо суттєвого зниження ставок за депозитами, особливо за строковими депозитами в гривні, зважаючи на якраз ті стимули, які ми надаємо банкам за допомогою нашого допоміжного інструменту – тримісячних депозитних сертифікатів.

Ніколайчук зазначив, що першочергово ставки по кредитах залежать саме від позичальників, тобто їхньої кредитоспроможності. Банкір сподівається, що теперішні позитивні тенденції продовжаться і надалі. Це важливо для зниження ставок по кредитах.

Національний банк разом із партнерами розробляє стратегію розвитку кредитування, значна частина заходів якої має бути націлена на те, щоб цю премію за ризик у кредитних ставках, особливо для корпоративного сектору, суттєво зменшити. Це наше пріоритетне середньострокове завдання,

– зауважив Ніколайчук.

Що відбулося з обліковою ставкою у грудні

15 грудня 2023 року НБУ знизив облікову ставку до 15%. Варто зазначити, що цей показник є основним у розміщенні депсертифікатів. Потрібно розуміти, що на 1 відсотковий пункт паралельно знизились і такі ставки:

за 3-місячними депозитами – до 19%;

кредитами рефінансування – 21%.

Також в останній місяць 2023 року середні відсоткові ставки за гривневими депозитами були на рівні 11,7% річних. Для порівняння, у цей же період 2022 року цей показник був 8,2%.