Как изменятся ставки по депозитам

В декабре произошло понижение учетной ставки. Банкир Сергей Николайчук считает, что это может изменить ситуацию в секторе кредитования. При этом ставки по депозитам, скорее всего, останутся без изменений.

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Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Мы не ожидаем существенного снижения ставок по депозитам, особенно по срочным депозитам в гривне, учитывая как раз те стимулы, которые мы предоставляем банкам с помощью нашего вспомогательного инструмента – трехмесячных депозитных сертификатов.

Николайчук отметил, что в первую очередь ставки по кредитам зависят именно от заемщиков, то есть их кредитоспособности. Банкир надеется, что нынешние положительные тенденции продолжатся и дальше. Это важно для понижения ставок по кредитам.

Национальный банк вместе с партнерами разрабатывает стратегию развития кредитования, значительная часть мер которой должна быть нацелена на то, чтобы эту премию за риск в кредитных ставках, особенно для корпоративного сектора, существенно снизить. Это наша приоритетная среднесрочная задача,

– заметил Николайчук.

Что произошло с учетной ставкой в декабре

15 декабря 2023 года НБУ снизил учетную ставку до 15%. Следует отметить, что этот показатель является основополагающим в размещении депсертификатов. Следует понимать, что на 1 процентный пункт параллельно снизились и следующие ставки:

по 3-месячным депозитам – до 19%;

кредитами рефинансирования – 21%.

Также в последний месяц 2023 средние процентные ставки по гривневым депозитам были на уровне 11,7% годовых. Для сравнения, в этот же период 2022 года этот показатель был 8,2%.