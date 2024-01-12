Тройка партнеров Украины по товарообороту
А также в Украине импортировали товаров на 63,5 миллиарда долларов, а экспортировали – на 36 миллиардов долларов.
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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украине:
- Китай – 10,4 миллиарда долларов;
- Польша – 6,6 миллиарда долларов;
- Германия – 4,9 миллиарда долларов.
Экспортировали из Украины больше всего в :
- Польши - на 4,7 миллиарда долларов;
- Румынии – на 3,7 миллиарда долларов;
- Китая – на 2,4 миллиарда долларов.
Какие товары импортировали
В суммарных объемах товаров, ввезенных в течение января-декабря 2023 года, 65% приходятся на следующие категории :
- Машины, оборудование и транспорт – 19,8 млрд долларов.
- Продукция химической промышленности – 11 миллиардов долларов.
- Топливно-энергетические товары – 10,3 миллиарда долларов.
Какие товары больше всего экспортировались
В тройку товаров, что больше всего экспортировались из Украины, вошли:
- Продовольственные товары – 21,8 миллиарда долларов.
- Металлы и изделия из них – 3,9 миллиарда долларов.
- Машины, оборудование и транспорт – 2,9 миллиарда долларов.