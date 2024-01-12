Трійка партнерів України по товарообігу

А також, в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів, а експортували – на 36 мільярдів доларів.

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну:

  • Китай – 10,4 мільярда доларів;
  • Польща – 6,6 мільярда доларів;
  • Німеччина – 4,9 мільярда доларів.

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі — на 4,7 мільярда доларів;
  • Румунії — на 3,7 мільярда доларів;
  • Китаю — на 2,4 мільярда доларів.

Які товари імпортували

В сумарних обсягах товарів, ввезених протягом січня-грудня 2023 року, 65% припадають на наступні категорії:

  1. Машини, обладнання та транспорт – 19,8 мільярда доларів.
  2. Продукція хімічної промисловості – 11 мільярдів доларів.
  3. Паливно-енергетичні товари – 10,3 мільярда доларів.

Які товари найбільше експортувались

До трійки товарів, що найбільше експортувались з України, увійшли:

  1. Продовольчі товари – 21,8 мільярда доларів.
  2. Метали та вироби з них – 3,9 мільярда доларів.
  3. Машини, обладнання та транспорт – 2,9 мільярда доларів.